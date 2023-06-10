نتنياهو يؤجل اجتماعاً لبحث خطة استيطانية تقسيم الضفة الغربية… والسبب!

قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل بشأن خطة استيطانية حساسة في منطقة "E1" بالضفة الغربية، وذلك نتيجة ضغوطات أمريكية.

ونقلت مصادر مطلعة عن مسؤولين إسرائيليين أن المنطقة "E1" الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" الأكثر حساسية من الناحية الدبلوماسية، لأن البناء عليها من شأنه أن يمنع التواصل الجغرافي بين الأجزاء الشمالية والجنوبية للضفة، ما يمنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

ويأتي قرار نتنياهو في محاولة منه لتهدئة التوترات مع إدارة بايدن على أمل أن يؤدي ذلك إلى الحصول على دعوة للاجتماع مع بايدن في البيت الأبيض، وستكون هذه أول دعوة له للبيت الأبيض منذ توليه السلطة قبل أكثر من خمسة أشهر.

وبحسب المصادر، فإن مسؤولين أميركيين قالوا سابقاً إنهم يريدون معرفة إلى أين ستذهب المفاوضات بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل لنتنياهو قبل اتخاذ قرار بشأن دعوة نتنياهو للقاء بايدن.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إنه في الأسبوعين الماضيين، أعربت إدارة بايدن وعدة دول أوروبية عن قلقها لنتنياهو ومساعديه بشأن نية عقد اجتماع حول خطة E1 وطالبوا بإلغائها، وفقاً للموقع.