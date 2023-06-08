واتساب يعلن اطلاق خاصة القنوات.. فما هي!

أعلن تطبيق واتساب، اليوم الخميس، عن إطلاق خاصية القنوات التي تتسم بالخصوصية لتلقّي أهم المستجدات من الأشخاص والمؤسسات، داخل واتساب مباشرةً.

وذكر خدمة التراسل الفوري واتساب التابعة لشركة ميتا، أن هذه الخاصية تعد بسيطة وموثوقة.

وتعمل شركة ميتا، على تصميم القنوات ضمن علامة تبويب جديدة تسمى (المستجدات) Updates، حيث سيجد المستخدمون الحالات والقنوات التي اختاروا متابعتها، منفصلة عن دردشاتهم مع العائلة والأصدقاء والمجتمعات، وفق ما أفادت به الشركة.

وتتيح القنوات وهي أداة للرسائل الجماعية الأحادية الاتجاه، للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

كما وتعمل الشركة على تحديد القنوات للمستخدمين من أجل متابعتها، وأيضًا على تصميم دليل قابل للبحث يمكنك من خلاله العثور على هواياتك وفِرقك الرياضية والمستجدات من المسؤولين المحليين وغير ذلك الكثير.

وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن أيضًا لمستخدمي الواتساب الانتقال إلى القنوات من روابط الدعوة المرسلة في الدردشات، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو المنشورة على الإنترنت.

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