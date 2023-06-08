أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023، ويبحث الكثير من المسلمون في هذه الأيام المباركة على تهنئة الأهل والأصدقاء بقدوم عيد الأضحى، وهو من الموضوعات الهامة التي تستحوذ على بحث عدد كبير من الناس عبر محركات البحث العالمية.

ومع قرب عيد الأضحى، نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم مجموعة من أجمل الرسائل الخاصة بعبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحتوي هذه التهاني على العديد من الكلمات المعبرة ابتهاجاً بقدوم عيد الأضحى حيث يتم تبادل هذه الرسائل فيما بين الأصدقاء والأهل، وهي كما يلي:

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023

- كل عيد وأنت بخير، كل عام وأنت السعادة والفرح، يا عسى أفرح بمعايدتك كل عام.

- عيد سعيد عليك، أقولها قبل الزحمة والمواعيد، وقبل تعليق الأضاحي على المعاليق.

- أتقاسم معكم الأمل والتفاؤل منذ سنوات، واليوم أتقاسم معكم مباركات وتهاني عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير.

- نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويتقبل أعمالنا ويستجيب لدعواتنا كل عام وأنت بخير.

- عيدك سعيد، كل عام وأنت أقرب من الله تعالى، وعيدي لا يحلو إلا بوجودك.

- أسأل الله تعالى أن يملأ حياتكم بالسعادة والفرح، وأن يحفظكم ويحقق أحلامكم.





- بمناسبة دخول عيد الأضحى علينا، أحب أن أقول لكم كل عام وأنت بصحة وخير، أتمنى أن يتقبل الله أعمالكم وطاعتكم، اللهم آمين.

- وددت أن أسبق الجميع، وأكون أول من يرسل المعايدة لأغلى الناس على قلبي، فكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، وعيد أضحى سعيد.

- للكلمة ردود، وللفرحة وجود ،ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بلا حدود.

- إلى من قطف السعادة ووضعها على أحزاني، إلى من علمني الكلمات وكسر جميع حواجز قلمي، أرسل إليك أجمل التهاني والمباركات قبل الجميع بخصوص عيد الأضحى المبارك.

- موطني وحبيبي، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت في عناق مع السعادة لا ينقطع، عيد أضحى مبارك.

- كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.

- عسى الفرح دايم، والعيد بأهله وناسه دايم، والحج بغفران الذنوب دايم، وحبايبنا بخير وسرور دايم.





أفضل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2023

- أضحى مبارك.. وليالي تملأها السعادة إلى أبعد الحدود، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

- اللهم ادم علينا فرحة العدي.. واجعلها لا تنقطع من بيوتنا أبدًا ما حيينا.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ادام الله عليكم تلك البهجة ووفقكم لما يحب ويرضى.

- يا عيد الأضحى أنت بمثابة هدية لنا من الله.. تأتي بالحب والمغفرة، فيا رب ادم علينا تلك النعمة واحفظ كل نعمك علينا من الزوال.

- إنه عيد الأضحى المبارك.. فزينوه بالتكبير وذكر الله في كل لحظة.

- بأرق العبارات أهنئكم بعيد الأضحى المبارك.. في تلك اللحظة السعيدة أود أن أشكر الله على كل النعم التي امن بها علينا، عسى الله أن يجعل كل أيامنا أعيادًا.

- إلى الأهل والأصدقاء كل عام وأنتم بخير.. وعيد أضحى مبارك وسعيد، جعل الله كل أيامكم أعيادًا.

- في عيد الأضحى المبارك يسرني أن أتقدم إلى الأهل والزملاء الأفاضل والأصدقاء بأسمى معاني الحب.. وارجو من الله أن ينزل عليا جميعًا من الفضل والمغفرة.

- عيدكم مبارك.. تعطره نفحات القرآن الكريم، فيا رب اسعد قلوبنا ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين.







