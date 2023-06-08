بالأسماء : الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة جلها من بيتا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الخميس 8/6/2023 حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيتا جنوب نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، بلدة بيتا جنوب نابلس ونفذت حملة اعتقالات واسعة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال خلفت عقب اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس خرابا في المحال التجارية ومنازل المواطنين عقب مداهمتهما وتفتيشها وتعمد تخريبها.
وطالت الاعتقالات في البلدة كلا من:
- محمد خيري أبو زيتون
- عودة صبيح حـمايـل
- حاتم إسماعيل حمايل
- مـراد نـايف حـمايل
- راجــح خـضـر
- ولـيـد عـديـلي
- راشـد حسن قوارير
- بـراء بـلال حـمايل
- سـالـم حمـايل
- فـايـز حـمـايل
- جـهـاد فـايـز حـمـايـل
- عبادة عبد السلام معلا
- منصور حمايل