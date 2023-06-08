بالفيديو إصابات بالرصاص والاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله

أصيب، فجر اليوم الخميس، عددًا من المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول ستة إصابات بالرصاص المطاطي وأربعة بالرصاص الحي إلى مجمع فلسطين الطبي، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم، مباشرةً.

وذكرت المصادر ذاتها، أن إحدى الإصابات لشاب يدعى "عدي درس الطريفي" برصاصة في الرأس، ووصف جراحه بـ"الخطيرة".

وأشارت إلى أن الإصابات الأخرى توزعت على النحو التالي: (إصابة في الخاصرة وحالتها متوسطة، واصابتان في الفخذ والقدم وحالتهما طفيفة، وأخرى باليد، واصابتان بالاختناق).

وأصابت قوات الاحتلال مصور التلفزيون العربي الصحفي ربيع المنير، برصاصة مطاطية في البطن، أثناء تغطيته عملية الاقتحام والمواجهات.

من جهته، أفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المعززة بعشرات االآليات العسكرية، حيث تم التصدي لها بالحجارة كما وأطلق مقاومون الرصاص نحوهم، بينما أطلقت القوات المقتحمة الرصاص وقنابل الغاز باتجاههم وبكثافة.

كما وذكرت المصادر ذاتها، أن القوات اقتحمت مدينة رام الله، تمهيدًا لهدم منزل الأسير إسلام فروخ.

وكانت سلطة الاحتلال، قد وجهت في وقت سابق، اتهامًا ضد الأسير إسلام فروخ (26 عاماً)، بتنفيذ عملية تفجير محطة الحافلات المزدوجة في القدس المحتلة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطنين واصابة العشرات.