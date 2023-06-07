تردد قنوات ssc على نايل سات – تردد قناة ssc عربسات

تردد قنوات SSC على نايل سات وعربسات،ازداد البحث عن تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على نايل سات ، خلال الساعات الماضية، حيث يبحث الكثير من الاشخاص، وخصوصاً عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قنوات SSC، حيث تعتبر قنوات SSC الرياضية من بين أشهر القنوات الرياضية السعودية البارزة التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين في المنطقة العربية ، والتي تقوم بنقل العديد من االمباريات الرياضية السعودية والمنافسات القارية والمحلية بشكل حصري عبر تسع قنوات متميزة تابعة لها .

وتنشر المنصة الرياضية السعودية قناة SSC العديد من الأحداث الرياضية المختلفة عبر تسع قنوات متميزة تنقل مباريات البطولات السعودية والمنافسات القارية والمحلية بشكل حصري، وهي تتواجد على جميع الأقمار الصناعية وتزداد أهميتها بين مشاهدي القنوات الفضائية تردد قنوات ssc الرياضية السعودية، مع مجموعة من المعلقين الرياضيين المعروفين في الشرق الأوسط ؛ ومنهم عيسى الحربين وعبدالله الحربي ومشاري القرني وفهد العتيبي.

تردد قنوات ssc على بدر سات:

قمر عربسات بدر 6 :

التردد 12418

الاستقطاب :أفقي

معامل الترميز : 27500

معدل الترميز : 3/4

القنوات الاضافية من SSC – قناة SSC EXTRA 1 – قناة SSC EXTRA 2 – قناة SSC EXTRA 3 – قناة SSC News

وقد تم إجراء بعض التعديلات على باقة SSC السعودية على قمر بدر 26 شرق على النحو التالي :

انتقلت قنوات SSC 1,2,3,4 & 5 إلى تردد 12380 و غادرت ترددها القديم 12418

ظهور قنوات SSC EXTRA 1,2 & 3 HD و SSC EXTRA 1 & 2 SD و قناة SSC NEWS HD على تردد 12418

تردد قنوات ssc على عرب سات:

قمر عربسات بدر 6:

التردد 12418

الاستقطاب:أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل الترميز: 3/4

تردد قنوات ssc على عرب سات:

تردد قناة ssc على القمر الصناعي العرب سات يمكنكم اتباع التردد التالي:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.