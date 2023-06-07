انخفاض كبير ومفاجئ للدولار في فلسطين..مختص مالي يوضح السبب!

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء تراجعاً ملحوظاً مقابل الشيكل الاسرائيلي، حيث بلغ سعر صرف الدولار نهار اليوم نحو 3.66 مقابل الشيكل "الاسرائيلي"

وعزى المحلل الاقتصادي، احمد أبو قمر اسباب تراجع سعر الدولار مقابل الشيكل الى عدة عوامل منها، تصريحات الحكومة حول الاصلاصحات القضائية.

وأوضح ابو قمر في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن انخفاض الدولار بدأ منذ يومين، حيث وصل الى مستوى 3.68 مقابل الشيكل، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر الدولار في النزيف ووصل الى نحو3.65 و 3.64 تقريبا.

ولفت ابو قمر الى أن هذا هو الانخفاض الأكبر على الدولار مقابل الشيكل، و جاء بعد تصريحات الحكومة، والتي لها علاقة بالاصلاحات القضائية والتي كانت تعطي نظرة معتدلة، والتي ادت الي انعاش الشيكل اليوم وأمس.



وتابع يقول: "نحن تقريبا استوفينا رحلة الهبوط التي حدثت بعد رحلة الصعود"، مشيراً الى أن الصعود بالاساس كان بسبب تصريحات الإصلاحات القضائية، وحاليا هناك تصريحات معتدلة، والسعر العادي للدولار شيكل هو بداية الستينيات.

وأكد أن ما يحدث من ارتفاع أو انخفاض له علاقة بالتصريحات التي بتم تداولها من قبل حكومة الاحتلال، وهذا يدل ع حالة عدم اليقين والشكوك في حكومة الاحتلال، وإثارة للجدل بالنسبة للإصلاحات القضائية.

ولفت المحلل أبو قمر الى أن هذه الحالة ليست جيدة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، الا أنه بين أن التوقعات لسعر صرف الدولار ستصل الى منتصف الستينيات، ما لم تصدر تصريحات باعتبار أن التصريحات القضائية تقلب الأسواق.