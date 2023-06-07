ما هي الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للمحافظة على سير الامتحانات في ظل اقتحامات الاحتلال ؟

بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة ، يواصل الاحتلال "الاسرائيلي" شن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في الضفة المحتلة والتي كان أخرها اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر بأريحا مما أدى لإصابة 6 مواطنين.

وزارة التربية والتعليم وعلى لسان مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أ.قيس نبهان أوضح أن الوزارة وضعت خطة متكاملة حال حدوث أي طارئ أمني في الضفة أو قطاع غزة في أثناء تقديم امتحانات الثانوية العامة، أبرزها نقل الطلبة إلى مكان آمن، وفي حال تعذر ذلك فيتم تأجيل الاختبارات تلقائياً واختيار وقت بديل يُناسب الجميع.

وقال لـ"فلسطين اليوم": "الوضع في فلسطين استثنائي، هناك اقتحامات شبه يومية في الضفة الغربية المحتلة، وربما يحدث قصفاً في قطاع غزة، لذلك وضعت الوزارة خططاً بديلة، لكل طارئ يحدث بالثانوية العامة، فالخطوة الأولى نقل الطلبة إلى بيئة آمنة، وفي حال لم تتمكن من ذلك، فإن الوزارة تقدم على تأجيل الامتحانات وتقدم لهم اختباراً بديلاً في وقت يناسب الجميع" مضيفا: "نحن في وزارة التربية والتعليم نكون على أتم الاستعداد للتعامل مع الأوضاع السائدة، حتى إننا قمنا بتجهيز اختبارات بديلة لتخطي أي طارئ بسرعة قياسية".