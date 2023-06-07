بالفيديو والصور إصابات ومواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر في أريحا

أصيب ستة مواطنين بالرصاص الحي، فجر اليوم الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في أريحا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ستة أشخاص بالرصاص الحي في منطقة القدم بمخيم عقبة جبر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من قوات الاحتلال معززة بعشرات الجيبات العسكرية اقتحمت المخيم وتمركز في وسطه، وحاصرت منازل عدة، وداهمتها، وعاثت في ممتلكاته خرابًا واسعًا.

وأفاد شهود عيان، بأن القوات كسرت باب منزل الشهيد جبريل كمال البدعة، كما واقتحمت منزل المواطن سمير التيتي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب عملية الاقتحام، حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية في الشوارع.

واطلقت القوات المقتحمة الرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وصدحت مساجد مخيم عقبة جبر بالتكبيرات وناشدت الأهالي للتصدي لاقتحام جيش الاحتلال.

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