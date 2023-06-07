أكثر من ٨٧ ألف طالب وطالبة في فلسطين يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) اليوم

يتوجه 87,817 ألف طالب وطالبة من كافة الفروع العلمية في جميع المحافظات الفلسطينية والخارج، اليوم الأربعاء الموافق 7-6-2023، لتقديم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في القاعات المُخصصة بالمدارس وذكل في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وأكملت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، كافة الاستعدادات لإنجاز امتحانات (التوجيهي) بالصورة المثلى، ولاستقبال الطلبة المتقدمين للامتحانات في القاعات بالمدارس.

ودعت الوزارة، الطلبة إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:30 صباحًا في قاعاتهم، ونوهت إلى أنها "لن تسمح بدخول قاعة الامتحان بعد الساعة التاسعة".



من جانبه، قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة، جمال يوسف: إن الوزارة نسبت 6000 مراقب، و2700 مصحح، وجهزت 232 قاعة امتحان موزعة على محافظات القطاع كافة.

وأضاف يوسف، أن الوزارة جهزت أيضًا مركزي التصحيح في مدينتي غزة وخانيونس.

وأعلنت الشرطة في قطاع غزة، الأحد الماضي، إكمال الإدارات الشرطية المختصة ترتيباتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة اليوم الأربعاء، في (232) لجنة على مستوى محافظات قطاع غزة وتستمر حتى (26 يونيو) الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الشرطة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان ومراكز التصحيح والكونترول ومراكز الفرز والإدخال.

ودعت المواطنين الكرام المساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على حالة السكينة العامة واستبعاد كل مصادر الإزعاج خلال هذه الفترة، حرصاً على مصلحة الطلبة.

ومن جانبه، كشف مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قيس نبهان، الثلاثاء الماضي، طبيعة الاختلاف الذي طرأ على نمط اختبارات الثانوية العامة في فلسطين 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح نبهان في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ طبيعة ونمط أسئلة اختبارات الثانوية العامة في فلسطين لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، من ناحية عدد الأسئلة الاختيارية والإجبارية.

وقال نبهان: "في السنوات السابقة كانت تنقسم اختبارات الثانوية العامة إلى قسمين، الورقة الأولى تتكون من 3 أسئلة إجبارية، بينما الثانية تتكون من 3- 4 أسئلة يُجيب الطالب عن سؤالين منها، بينما هذا العام يختلف شكل ورقة الامتحان إذ إن السؤال الأول اختيار من متعدد وهو إجباري، بينما يوجد 6 أسئلة أخرى يختار الطالب 4 منها، وذلك للتسهيل على الطالب والتخفيف من حدة التوتر.

وأشار المدير، إلى أن أسئلة الاختبارات تراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.

وقال نبهان: إن الوزارة أنهت استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام 2022-2023 في جميع محافظات الوطن، وللطلبة المقيمين في الخارج أيضا، موضحاً أن الطواقم المختصة كثفت جهودها في هذا الشأن بالرغم من التشويش والإشكاليات التي حدثت مع المعلمين في الأشهر الماضية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في غزة، أمس الثلاثاء، تعليمات لضبط امتحانات الثانوية العامة.

ونصحت الوزارة، الطلبة بضرورة نقل إجابات الأسئلة لدفتر الإجابة في الجدول المخصص لذلك فور الانتهاء من حل كل فقرة، أما اللغة الإنجليزية حيث يكون الحل على ورقة الأسئلة وترفق بدبوس خاص مع دفتر الإجابة من قبل المراقبين.



