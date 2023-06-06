القائد النخالة يختتم زيارة رسمية للقاهرة استغرقت ثلاثة أيام

اختتم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، مساء اليوم الثلاثاء 6-6-2023، زيارته للعاصمة المصرية القاهرة والتي استمرت ثلاثة أيام.

جاء ذلك في أعقاب عدة لقاءات أجراها وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام القائد زياد النخالة مع الجانب المصري خلال الأيام الماضية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي وصل لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": اختتم الأخ المجاهد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زيارته إلى القاهرة التي استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها بمعالي الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية".

وأعربت الحركة عن تقديرها للجهود المصرية وعن شكرها لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكدةً على استمرار الاتصالات وتعزيز العلاقة والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، والحرص على الدور المصري في تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني ووقف كل اشكال التصعيد الصهيوني على غزة والضفة الغربية والقدس.

وإليكم نص التصريح:

بسـم الله الرحمـن الرحيـم

تصريح صحفي

صـادر عـن حـركـة الجـهـاد الإسـلامـي فـي فلسطيـن

اختتم الأخ المجاهد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زيارته إلى القاهرة التي استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها بمعالي الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية .

وإذ تعرب الحركة عن تقديرها للجهود المصرية وعن شكرها لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ، فإنها تؤكد على استمرار الاتصالات وتعزيز العلاقة والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، والحرص على الدور المصري في تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني ووقف كل اشكال التصعيد الصهيوني على غزة والضفة الغربية والقدس .

حـركـة الجـهـاد الإسـلامـي فـي فلسطـيـن

الثـلاثـاء 17 ذو القـعـدة 1444هـ - 6 يـونـيـو 2023م