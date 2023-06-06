مدير الامتحانات يوضح لـ"مراسلنا" : نمط أسئلة امتحانات الثانوية العامة في فلسطين بعد التغيير

كشف مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قيس نبهان، طبيعة الاختلاف الذي طرأ على نمط اختبارات الثانوية العامة في فلسطين 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح نبهان في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ طبيعة ونمط أسئلة اختبارات الثانوية العامة في فلسطين لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، من ناحية عدد الأسئلة الاختيارية والإجبارية.

وقال نبهان: "في السنوات السابقة كانت تنقسم اختبارات الثانوية العامة إلى قسمين، الورقة الأولى تتكون من 3 أسئلة إجبارية، بينما الثانية تتكون من 3- 4 أسئلة يُجيب الطالب عن سؤالين منها، بينما هذا العام يختلف شكل ورقة الامتحان إذ إن السؤال الأول اختيار من متعدد وهو إجباري، بينما يوجد 6 أسئلة أخرى يختار الطالب 4 منها، وذلك للتسهيل على الطالب والتخفيف من حدة التوتر.

وأشار مدير عام الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى أن أسئلة الاختبارات تراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.

وقال: إن الوزارة أنهت استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام 2022-2023 في جميع محافظات الوطن، وللطلبة المقيمين في الخارج أيضا، موضحاً أن الطواقم المختصة كثفت جهودها في هذا الشأن بالرغم من التشويش والإشكاليات التي حدثت مع المعلمين في الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن حوالي 88 ألف طالب وطالبة من جميع المحافظات الفلسطينية والخارج، يستعدون لتقديم امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، بينهم 50 ألف طالب وطالبة من الفرع الأدبي، ونحو 24 ألفاً من الفرع العلمي، موزعين على حوالي 790 قاعة.