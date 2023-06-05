بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري يلا شوت-بث مباشر الزمالك اون سبورت، يستعد الزمالك المصري مساء اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري وعينه على تحقيق الفوز وإعادة سكة الانتصارات للفريق، كون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ويقود مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الحكم : أمين محمد عمر، ومساعد حكم: شهاب راشد، ومساعد حكم: محمود عامر، وحكم رابع: ابراهيم محجوب، وحكم فار: هشام القاضي، ومساعد فار: هيثم الشريف

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وبث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ستكون معروضة على قناة أون تايم سبورت 1 ON Time Sports 1 HDبتعليق مؤمن حسن، ضمن الأسبوع الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، وستقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بث مباشر الزمالك اون سبورت-بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري يلا شوت

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وتعادل الزمالك فى مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى أقيمت الجمعة بالدوري، للتعرف على قدرات المنافس الذى يلاقيه فى الجولة المقبلة بالدوري، كما أعاد مشاهدة مباريات الزمالك الاخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.





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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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ومباراة الزمالك والاتحاد السكندري ستقام عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الثامنة مساء بتوقيت الامارات، وستقام مباراة طلائع الجيش والزمالك لحساب الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز2023/2022م، لمشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري اضغط هنـــــــا

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وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورتس الزمالك والاتحاد السكندري

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.