خبير أفاعي يُحذر من انتشار "حيّة سامة" في مناطق بقطاع غزة والضفة الغربية

حذر خبير الأفاعي، عبد عسلية، المواطنين من انتشار ملحوظ لأفعى سامة يطلق عليها "أفعى فلسطين" في المناطق الشرقية الحدودية لقطاع غزة وبمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عسلية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الاثنين: إن "أفعى فلسطين تنتشر في المناطق الحدودية لقطاع غزة، ويتركز انتشارها في المناطق الشرقية من مخيم البريج وبلدة بيت حانون، وفي مناطق ببيت لاهيا".

وأضاف أن قطاع غزة يسجل في كل عام من 3 إلى 5 إصابات بلدغات أفاعي، ويتم نقلهم ومعالجتهم في المستشفى، وفي العادة يُلدغ الأفراد عندما تبحث "الحيات" عن فريسة لتتغذى عليها، وأثناء ذلك، تصطدم بالأشخاص وتقوم بلذغهم.

وعثر مواطنون في غزة، خلال الأيام الماضية، على أفاعي عند خروجها من مخبئها بين الأحراش، وأيضاً بالقرب من المنازل، ما أحدثت حالة من الخوف لدى المواطنين.

وأشار الخبير الأفاعي، إلى أن هذا النوع من الأفاعي يبدأ في الانتشار بشهر مايو من كل عام، وفي العادة تختبأ أولا تلاحظ في مناطق الأحراش والأشجار شبة الكثيفة والمناطق الصحراوية.

وأوضح عسلية، أنه يوجد في فلسطين خمسة أنواع من الحيات، واحدة منها سامة وهي "أفعى فلسطين" وتُعد أكثر الأفاعي المسببة لحالات لدغات الأفاعي في المجال الجغرافي الذي تتواجد به.

وعن انتشار الأفاعي في الضفة، قال عسلية: إن "الأفعى السامة تنشر بصورة كبيرة في أريحا والاغوار، وبمناطق في رام الله، كما ويتم تسجيل إصابات بين المواطنين، سنويًا".

وأوضح أن انتشار الأفاعي بكثرة في أريحا والأغوار، يعود إلى طبيعة تضاريسها الطبيعية والتي تسجل ارتفاعا في درجات الحرارة وتشكل الصحراء نسبة واسعة من مساحتها.

ووجه عسلية، نصائح إلى المواطنين بضرورة عدم لمسها باليد وقتلها على الفور عند رؤيتها في البيت، نظرًا لخطورتها التي قد تصل لحد الموت، داعيًا المزارعين في المناطق الشرقية في غزة بتوخي الحذر والانتباه الشديد.