بعد موجة الحر.. الصحة بغزة توضح تفاصيل بشأن الحبش الفاسد..!

أكد رئيس قسم رقابة الأغذية في وزارة الصحة بغزة، مالك الهسي، أن موجة الحر التي ضربت فلسطين، يوم الجمعة الماضية، أثّرت بشكل سلبي على مزارع الدجاج بشكل عام و"الحبش" خصوصاً في قطاع غزة.

وقال الهسي في تصريحات صحفية لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": تم ضبط 19 طن من طيور "الحبش" الفاسدة المذبوحة بطريقة غير صحية في خانيونس ورفح وغزة بالتعاون بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، موضحاً أنه تم تحويل ملف هذه القضية للنيابة العامة".

وأشار إلى أن وزارة الزراعة أبلغت "الصحة" باحتمالية حدوث هذا الأمر في ظل درجات الحرارة العالية، الجمعة الماضية، وتم تشكيل فريق لمتابعة هذه المزارع التي حدثت فيها الإشكالية.

وحذر الهسي المواطنين من أن تناول هذه اللحوم من الممكن أن يسبب ضرراً مباشراً على صحة الإنسان.

وحول ما حصل أضاف: "إن بعض المزارعين قاموا، سريعاً بذبح أعداد كبيرة من الحبش لتدارك الموقف وعدم نفوق هذه الطيور".

وأوضح رئيس قسم رقابة الأغذية في وزارة الصحة، أن المزارعين قاموا بذبح هذه الأعداد من طيور "الحبش" المجهدة قبل نفوقها، وتم تكديسها فوق بعضها دون صمتها.

وبيّن الهسي، أنه من المعروف بأن المدة بين عملية الذبح والصمت والتخلص من الأحشاء لا تزيد عن 20 دقيقة، حتى لا تتسرب الأحياء الدقيقة كالبكتيريا إلى لحوم هذه الطيور.

ولفت إلى أن تكدس هذه الطيور من الحبش بعد الذبح واختلاطها بالدم لساعات طويلة دون تنظيفها ونزع "الريش والأحشاء"؛ أدى لحدوث ضرر مباشر للحوم هذه الطيور وحصل هجوم بكتيري على هذه اللحوم ما أدى لتعفنها.

جدير ذكره أنه ضربت فلسطين، الجمعة الماضية، موجة حر هي الأقوى منذ بدء فصل الصيف، ووصلت درجات الحرارة لـ 40 درجة مؤية في الكثير من المناطق وخاصة قطاع غزة؛ ما أدى لتضرر الكثير من المزارعين ونفوق أعداد كبيرة من الدجاج والحبش في مزارعهم.