بالفيديو والصور اندلاع مواجهات.. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 5 يونيو 2023، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدداً كبيراً من المواطنين في جمع محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أدى إلى إندلاع مواجهات وإصابة عدد من الشبان بالغاز المسيل للدموع.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنًا خلال حملة مداهمات واسعة في بلدة المغير برام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت بلدة المغير واقتحمت عدة بيوت واعتقلت نحو 15 مواطناً واقتادتهم إلى مراكز التحقيق.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب مؤيد السجدي بعد اعتقاله من منزله بمخيم عقبة جبر في أريحا.

وأظهرت صوراً لحجم الدمار الذي خلّفه جنود الاحتلال في منزل الشاب المعتقل مؤيد السجدي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صابر البدن عقب اقتحام منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، والشاب فؤاد القب من منزله في بلدة دير الغصون في طولكرم، وكذلك الشاب علام كعبي عقب اقتحام منزله في قرية روجيب شرق نابلس.

واندلعت مواجهات ببلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة عقب اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى إلى اطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع باتجاه الشبان.

وأظهرت مقاطع فيديو، تصدي الشبان لقوات الاحتلال مقتحمة لبلدة العيساوية ما أدى إلى اندلاع مواجهات، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بالغاز المسيل للدموع.





