"هآرتس" تكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية إطلاق النار عند الحدود المصرية

كشفت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد 4/6/2023م، عن تفاصيل جديدة حول الحدث الأمني الذي وقع قرب الحدود المصرية-"الإسرائيلية"، وقتل فيه 3 جنود من جيش الاحتلال.

وقالت الصحيفة " إن قوة من وحدة اليمام الخاصة كانت تستعد للوصول لمكان الحدث، حيث انتظرت لمدة ساعتين حتى تنقلهم مروحية هناك، لكنها لم تصل لسبب غير معروف".

وقتل صباح أمس السبت، ثلاثة جنود "إسرائيليين" وأصيب آخرون جراء حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية - "الإسرائيلية"، نفذه جندي مصري على ثلاث مراحل، قتل خلال المرحلة الأولى جنديين "إسرائيليين" والثانية قتل جندي آخر، فيما أصاب آخرون خلال المرحلة الأخيرة، ارتقى خلالها شهيداً بعد تبادل لإطلاق النار مع جنود الاحتلال، وفقاً لوسائل الإعلام "الإسرائيلية".