رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة السويس، يبحث الكثير من الطلاب وذويهم عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس، وذلك بعد أن أعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتي بلغت نسبة النجاح 85.10%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

تستطيع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في محافظة السويس الترم الأول من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة السويس.

محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل، ولجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، موجهًا مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتخريج أجيال واعدة تسهم في بناء مصر المستقبل.

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، وأضاف أن عدد طلاب الإعدادية يبلغ 14436 طالبا، نجح منهم 11841، وغاب عن الحضور 521 طالبا.

موعد تقديم التظلمات من نتيجة الصف الثالث الإعدادي في السويس

يتم تقديم التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يومًا من إعلان النتيجة وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة السويس 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.