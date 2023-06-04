البيتكوين يسجل ارتفاعاً ملحوظاُ

شهدت أسعار البيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا متخطية مستوى 27,000 دولار مرة أخرى، مما أثار توقعات بمكاسب كبيرة في الأسابيع المقبلة.

وصرح مايك ماكجلون، كبير استراتيجيي السلع في بلومبرج، بأن الأمور قد لا تسير بشكل جيد بالنسبة للبيتكوين على الرغم من الانتعاش القوي الذي شهدته في عام 2023. وفي توقعاته لشهر حزيران/يونيو التي نشرها على منصة لينكد إن، أشار الخبير الاستراتيجي إلى وجود عوامل تشير إلى وجود تحديات أمام العملات الرقمية، وفقا لموقع Investing.

وأوضح ماكجلون أن البيتكوين والعملات المشفرة قد يواجهون منعطفًا صعبًا، حيث يتعرضون لاحتمالات الركود الأول في تاريخ الولايات المتحدة، وتزايد المراجعات البنكية المركزية، وتنافس أسعار الفائدة العالية. وقال: "نحن نختلف عن الإجماع الذي يعتقد أن الأسوأ قد مضى".

زيادة كميات السيولة

وأكد ماكجلون أن زيادة كميات السيولة التي شهدها سوق الكريبتو في السنوات الأخيرة، والتي بلغت ذروتها مع ارتفاع أسعار البيتكوين في عام 2021، تشير إلى المخاطر المستمرة.

وأشار إلى أن العلامات الانكماشية مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض أسعار المنتجين وتراجع الودائع المصرفية، التي يرى أنها تنذر بالتأثير المحتمل لإجراءات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستعادت البيتكوين مستوى 27,000 دولار وذلك بفضل بيانات إيجابية حول التوظيف في الولايات المتحدة. في شهر مايو، تجاوز معدل البطالة الأمريكية توقعات المحللين بواقع 3.7٪ مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 3.5٪.

وعلى الرغم من أن معدل مشاركة القوى العاملة لم يتغير، إلا أن هذا المعدل يعد الأعلى منذ أكتوبر 2022، مما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي الذي أضاف 339,000 وظيفة في شهر أيار/مايو.

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وتتطلع البيتكوين إلى استعادة مستويات رئيسية عند 28,000 دولار، ويعتبر مستوى 28,000 دولار مستوى دعم حاسم لاستعادة مستوى 30,000 دولار وتحقيق مكاسب إضافية.

وعلى صعيد التحليل الفني، يسود الشعور المحايد في تحليل البيتكوين على المدى القصير، مع درجة "محايد" تقدر بـ 9 من أصل 10 في مؤشرات اليوم الواحد. ومع ذلك، تشير المتوسطات المتحركة إلى إشارة "بيع" بدرجة 7.

بالإضافة إلى الدعم الذي تلقاه من السوق العمل القوي، يجب الاعتراف بأن المخاوف المستمرة بشأن التضخم لا تزال تهدد المسار القادم للأصول الرقمية.