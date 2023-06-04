قوات الاحتلال تُطلق الرصاص بشكل مباشر على منزل شمال الخليل

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الرصاص الحي على نوافذ منزل محاذي للبوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بتحطيم زجاج النوافذ، واعتدى الجنود على أصحاب المنزل.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أن "جنود الاحتلال لم يكتفوا بإطلاق الرصاص صوب منزل عائلة عبد العزيز محمود يونس أبو عياش وتحطيم زجاج نوافذه، بل اقتحم الجنود المنزل واعتدوا بالضرب على الشقيقين محمود (33 عاما) وعمر (23 عاما)، ما أدى إلى وقوع عراك وتدافع بالأيدي داخل المنزل".

وأضافوا، أن جنود الاحتلال أرغموا جميع أفراد العائلة على الخروج من المنزل بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته، إذ تُقدم على قتل واعتقال الفلسطينيين واقتحام وهجم منازلهم بذرائع واهية تهدف للتنغيص على حياتهم وصت صمت عربي ودولي مريب.