النقل والمواصلات لـ"فلسطين اليوم": الاحتلال لم يتراجع عن قراره ادخال قطع غيار الدراجات النارية وهذا موعد الشُحنة الأولى

فند المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة أنيس عرفات، مساء اليوم السبت3/6/2023م، كافة الأخبار التي يتم تداوله بشأن تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن موافقته لإدخال قطع غيار الدراجات النارية لقطاع غزة.

وأكد عرفات خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الجانب "الإسرائيلي" لم يتراجع عن قراره السماح بادخال قطاع غيار الدراجات النارية، مبيناً أن كل ما يتم تداوله من أخبار وتعميمات صادرة باسم الوزارة لا أساس لها من الصحة.

بشأن موعد دخول أول شاحنة قطع غيار لغزة، أشار المتحدث باسم وزارة النقل، إلى أن عملية استيراد قطع الغيار مرتبطة بالتاجر المستورد، والتاجر الذي أنهى كافة الإجراءات المطلوبة لدي الإدارة العامة للشؤون الفنية في الوزارة بإمكانه الاستيراد.

ولفت إلى أن شاحنة قطع غيار الدراجات النارية الأولى من المتوقع أن تدخل القطاع خلال النصف الأول من الشهر الجاري 6 -2023م.

وحول إدخال الدراجات النارية الكاملة للقطاع، أوضح أنه لا يوجد قرار بذلك حتى اللحظة.

والأسبوع الماضي، أبلغت لجنة المواصلات الفرعية التابعة لرام الله والمكلفة بالتواصل مع الاحتلال وزارة النقل والمواصلات في غزة بموافقة الاحتلال على إدخال جميع القطع الخاصة الدراجات النارية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري لأول مرة منذ سنوات.