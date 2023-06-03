أبو حسنة: "الأونروا" حصلت على تعهدات بـ"102" مليون دولار بالأمس والوكالة أمام مشكلة كبيرة

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن مؤتمر الأمس تم فيه إقرار تعهدات بتمويل "الأونروا"، حيث حصلت على 102 مليون دولار، منها 52 مليون دولار لموازنة الأونروا المنتظمة كالتعليم والصحة وخلافه، وباقي المبلغ هو لنداء الطوارئ.

وأوضح أبو حسنة في حديث لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش خطيرة للغاية، وتعكس عمق أزمة الأونروا وتكشف رؤيته لما يحدث الآن في المجتمع الدولي وتركيزه على الأزمة الأوكرانية وتبعاتها من ارتفاع للأسعار، معتبرا أن القضية الفلسطينية لم تعد ذات أولوية للمجتمع الدولي.

وتوقع أبو حسنة أنه حتى بداية سبتمبر المقبل ستواجه الأونروا مشكلة كبيرة لعدم قدرتها على تغطية كامل نفقاتها، متسائلاً في ذات الوقت وإلا لماذا صرح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش بأن "الأونروا" على وشك الانهيار المالي.

وبيّن أنه كان هناك تعهدات بتمويل الأونروا بـــ 800 مليار دولار، وهي تعهدات قديمة ولكنها لم تحصل بالشكل الفعلي، متوقعاً أن تحصل بعد عام أو عامين، وأن ما تم الحصول عليه هو نصف ما طالبت به الأونروا.

وقال أبو حسنة: "عملية دعم الأونروا تعتمد على دعم الدول المانحة، ففي بعض الأوقات بعض الدول تدفع الأموال وبعضها لا تدفع، منوهاً إلى أن "الأونروا" أُنشئت بقرار من الأمم المتحدة كمنظمة مؤقتة وموازنة مؤقتة، وهي ليست كباقي المنظمات مثل منظمة الغذاء العالمي وغيرها".

وأضاف: "وجود الأونروا حتى الآن هو تعبير عن الفشل الدولي في حل القضية الفلسطينية، مؤكداً على أن موضوع يحتاج لإرادة من المجتمع الدولي ودعم سياسي ومالي".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، "على وشك الانهيار المالي"، داعيا الدول المانحة لتحمل مسؤولياتها ودعم "الأونروا" للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين.

جاءت أقوال غوتيريش خلال جلسة اجتماع في مقر الأمم المتحدة، عقدتها لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" أمس الجمعة.

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