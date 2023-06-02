رئيس "الشاباك" يصل واشنطن

وصل رئيس جهاز "الشاباك" إلى واشنطن، الليلة الماضية، بالتزامن مع زيارة لوزير ما يسمى بـ"الشؤون الإستراتيجية"، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي "الإسرائيلي"، تساحي هنغبي.

وذكر موقع واللا العبري، أنه وصل رئيس جهاز (الشاباك)، رونين بار، إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض وفي أجهزة المخابرات الأميركية، حول القضية الفلسطينية والملف الإيراني.

وأوضح الموقع العبري، أن زيارة بار تعقد وسط تصاعد القلق "الإسرائيلي" من حالة عدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية ومن إمكانية "اشتعال" الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة، وذلك نقلا عن مسؤولَين مطلعين على تفاصيل زيارة رئيس "الشاباك" إلى واشنطن.

وبحسب التقرير، فإن بار سيجتمع خلال الزيارة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ("سي آي إيه")، وليام بيرنز؛ وأفاد التقرير بأن زيارة بار تتزامن مع زيارة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى واشنطن.

وكان اجتمع كل من ديرمر وهنغبي، في وقت سابق الخميس، مع مسؤولين في البيت الأبيض.

واعتبرت وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، وفي وقت سابق الخميس، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشآت إيران النووية، هو بمثابة "استسلام للضعوط السياسية" وأن عواقب ذلك ستكون "خطيرة". على حد قولها.