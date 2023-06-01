آخر تحديث: تردد قناة وار الكردية الجديد 2023 Waar TV، تعتبر قناة وار الكردية، قناة فضائية تبث من دولة العراق، وتحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، من داخل العراق وخارجه، وتقدم القناة العديد من البرامج المتنوعة لكافة العراقيين باللغة الكردية، وهي اللغة الرسمية في دولة العراق، كما أن القناة مجانية، وتعمل على مدار 24 ساعة وبدون تشويش، كون فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصد عمليات بحث كثيرة بحثاً عن تردد قناة تردد قناة وار الجديد 2023 Waar TV على النايل سات، وتماشياً مع عمليات البحث هذه سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن تردد قناة وار الجديد 2023 Waar TV على النايل سات2023م.

تردد قناة وار الجديد 2023 Waar TV

وقناه وار هي عباره عن قناه عراقيه متميزه تقدم محتواها باللغة الكردية والتي هي معروفة أنها اللغة الرسمية لدولة العراق وأيضا حرصت القناة أن تقدم محتوى متنوع و مميز وخاص جدا لا يتشابه مع أي قناة أخرى، واستطاعت القناة أن تثبت نفسها بشكل كبير جدا في مجالها حيث أنها تنوعت فيما تقدمه من برامج ترفيهية و سياسيه واقتصاديه وجميعها تهتم بالمجتمع العراقي .

تردد قناة وار العراقية الجديد نايل سات

وتقديم القناة محتوى متنوع ينال جميع الازواق ويرضيها فهي تقدم المسلسلات والبرامج السياسية وغيرها من البرامج وخصوصا البرامج التي تغطي القضايا العراقية وتعرض الكثير من القضايا الفاسدة التي تشغل المجتمع العراقي ، وقدمت القناة محتواها بكل شفافية ومصداقية دون أن تتحيز لأي جهة أو سلطة وسبب ذلك نيلها لرضا جميع المشاهدين وأصبحت هي الشاشة الاولى الخاصة بهم للبَحث عن الحقيقه.

تردد قناة وار 2023 الجديد Waar

وتعد قناة War Sport من أفضل القنوات الفضائية الرياضية في العراق، وهي مملوكة للإعلامي العراقي طه أبو رغيف، وهذه القناة متخصصة بعرض برامج رياضية، كما تبث المباريات والمسابقات الرياضية، وأبرزها مباريات الدوري الكردستاني، وكذلك الدوري الكردستاني العراقي الممتاز

تردد قناة وار الجديد على النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

ثم، التردد : 10727.

معدل الترميز: 27500.

كذلك، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما، أن الاستقطاب: H.

وأخيرا: تعرض بجودة: HD.

تردد قناة وار الجديد

وضمن مقالنا آخر تحديث: تردد قناة وار الكردية الجديد 2023 Waar TV، سنرفق لكم متابعين الكرام مقطع فيديو قصير يوضح لكم تردد قناة وار الكردية الجديد 2023 Waar TV، والعديد من ترددات القنوات العراقية والكردية