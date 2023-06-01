مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" تكشف موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 5-2023

كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس 1/6/2023م، عن موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر مايو2023م.

وبحسب المصادر، فإن رواتب السلطة عن شهر 5، سيتم صرفها عبر البنوك يوم الأربعاء المقبل7/6/2023م، وفق آلية الصرف الشهرية المتبعة.

وبشأن النسبة المتوقعة لصرف راتب شهر مايو، رجحت المصادر أن تكون نسبة الصرف 85% وبحد أدنى 2000 شيكل، دون صرف مستحقات

والشهر الماضي أبريل، صرفت وزارة المالية في رام الله ما قيمته 80% على دفعتين من قيمة الراتب فقد صرف قبل عيد الفطر السعيد دفعة بقيمة 30%، وبعد العيد يوم الأحد 7/5/2023م ، صرف ما قيمته 50% بحيث تم صرف راتب شهر إبريل بقيمة 80% دون صرف مستحقات.

ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعانى من أزمة مالية منذ عدة أشهر، بسبب إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي"، وأبرز ذلك هو اقتطاع جزء كبير من أموال الضرائب، بالإضافة لتراجع الدعم الدولي لسلطة.