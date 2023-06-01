موعد عيد الأضحى 2023.. متى عيد الأضحى 2023 فلكيا؟

يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن موعد عيد الأضحى المبارك الذي بدأ عده التنازلي يتناقص يوماً بعد يوم، حيث يسأل الكثيرون عن موعد عيد الأضحى المبارك 2023- 1444هـ.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بعيد الأضحى المبارك، وموعده، وأي تحديثات قد تطرأ على هذا الموضوع؛ لكي نضع المتابعين في الصورة كاملة.

موعد عيد الأضحى 2023

ويوافق أول أيام شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، وبناء عليه يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، يوم 10 ذي الحجة 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023. كما تأتي وقفة يوم عرفة 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا

وسيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 29 ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023، وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن معاهد الفلك هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد.

من المتوقع أن يحدث الاقتران المركزي المحاق المركزي يوم الأحد الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله، وعليه فسيكون يوم الإثنين 19 يونيو 2023 بداية شهر ذي الحجة، وبالتالي يتم تحديد موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا.





