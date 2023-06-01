سرايا القدس- كتيبة طولكرم تستهدف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة

استهدفت سرايا القدس- كتيبة جنين فجر اليوم الخميس 1 يونيو 2023، قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والعبوات المتفجرة، خلال اقتحامها لمخيم عين شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

نص بلاغ كتيبة طولكرم كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم

بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف قوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم طولكرم واستهدافها بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة بشكل مباشر.

عملياتنا مستمرة جهادنا ماض

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس-كتيبة طولكرم