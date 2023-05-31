الحركة الأسيرة تتخذ خطوات تصعيدية جراء المماطلة بإطلاق سراح وعزل الرفاق

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة عن خطوات تصعيدية جراء استمرار المماطلة في إطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة، والعزل غير المبرر من قبل إدارة السجون للرفاق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والرفيقين عاهد غلمة ووليد حناتشة، واستمرار مجزرة الاعتقال الإداري الظالم بحق أبناء شعبنا.

وقال الحركة الأسيرة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن الأسرى يقمون بالإضراب عن الطعام ليوم واحد في كافة السجون غدًا كخطوة أولى من خطواتنا النضالية-، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير القائد وليد دقة، وإنهاء عزل كافة الأسرى الرفاق.

إليكم البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

يا جماهير شعبنا المقاوم المنتصر؛ تحيَّةً طيبةً معطرة بدماء الشهداء.

بعد أن انتهت جولة من جولات المقاومة والصمود لشعبنا العظيم في غزة؛ نستثمر هذه الفرصة لنبارك لشعبنا هذا النصر والصبر الجميل

وأمام استمرار المماطلة في إطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة، والعزل غير المبرر من قبل إدارة السجون للرفاق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والرفيقين عاهد غلمة ووليد حناتشة، واستمرار مجزرة الاعتقال الإداري الظالم بحق أبناء شعبنا، فإن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة تجد نفسها أمام واجبها المستمر في الدفاع عن أسراها والحفاظ على كرامتهم

وإننا أمام هذا العدوان على أسرانا من إهمال طبي وعزل؛ نؤكد على ما يلي:

أولًا: سيقوم الأسرى غدًا -كخطوة أولى من خطواتنا النضالية- بالإضراب عن الطعام ليوم واحد في كافة السجون، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير القائد وليد دقة، وإنهاء عزل كافة الأسرى الرفاق.

ثانيًا: إن جولة القتال الأخيرة التي بدأت انتصارًا للأسير الشهيد المضرب عن الطعام خضر عدنان جعلتنا أكثر إصرارًا على حماية هذا السلاح في مواجهة هذا السجان المتجبر "سلاح الإضراب عن الطعام" .

ثالثًا: إن انتصار المقاومة للأسرى يعبر عن التفاف شعبنا العظيم حول قضاياه الحية .

رابعًا: نطالب كافة أحرار العالم "أفرادًا ومؤسسات" باستخدام كافة أدوات الضغط والنضال لتحرير الأسير القائد وليد دقة قبل فوات الأوان .

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

الأحد 24 شوال 1444هـ

الموافق لـ 14 مايو 2023م