الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المقدسي وديع أبو رموز

شيع مواطنون الليلة، جثمان الشهيد المقدسي وديع أبو رموز (16 عاما)، وسط قيود مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وسلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد وديع الذي ارتقى متأثرا بإصابته خلال مواجهات دارت في بلدة سلوان خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن احتجزت جثمانه قبل نحو 5 شهور، ويشرط مشاركة 25 فرداً من عائلته فقط.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا في محيط مقبرة اليوسفية عند باب الأسباط بالقدس ومنعت مشاركة أحد في تشييعه باستثناء 25 شخصا فقط من أفراد عائلة أبو رموز.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال وضعت شارات على أيدي ذوي الشهيد الذين سمح لهم بالمشاركة في تشييعه.

مصادر محلية بينت أن شرطة الاحتلال التي انتشرت بشكل مكثف منعت الشبان من المشاركة في تشييع جثمان الشهيد وديع أبو رموز واعتدت عليهم وفرقتهم بالقوة.

وادى المقدسيون صلاة الغائب على روح الشاب وديع أبو رموز إسناداً لذويه.

