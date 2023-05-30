تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري، يستعد الزمالك المصري مواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة، لهذا وكون هذه المباراة لها أهمية كبيرة وبحث كثير ومتواصل من قبل الجمهور المصري وخاصة العاشق لنادي الزمالك سنخصص لكم متابعين الكرام هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للحديث عن تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز اليوم والذي ستقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم

مباراة الزمالك وطلائع الجيش ستكون معروضة على قناة أون تايم سبورت 1 ON Time Sports 1 HDبتعليق أيمن الكاشف، ضمن الأسبوع الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، وستقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بث مباشر الزمالك اون سبورت-بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش يلا شوت

وبشان تشكيلة الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش، فقد استقر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 بالدوري الممتاز.

تشكيلة الزمالك امام طلائع الجيش اليوم

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز 17 برصيد 26 نقطة.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك، كالآتي: حراسة المرمى: محمد صبحي، أما الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، وخط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي، والهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيلة الزمالك اليوم ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

ومباراة الزمالك وطلائع الجيش ستقام عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الثامنة مساء بتوقيت الامارات، وستقام مباراة طلائع الجيش والزمالك لحساب الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز2023/2022م، لمشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش اضغط هنـــــــا

‏تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.

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