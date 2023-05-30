أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أمس الإثنين، اختطاف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مولوي في تغريدة على "تويتر: "إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تتابع منذ (الأحد) قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت".

وأضاف: "نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، وما حصل يمسّ بعلاقة لبنان مع أشقّائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا".

وتابع: "دائمًا وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان".

وبدورها، ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن المواطن المختطف "يعمل لصالح الخطوط السعودية في بيروت، وتم اختطافه من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية".

وقالت القناة السعودية: "بعث الخاطفون رسالة مطالبين بفدية مالية تقدر بـ400 ألف دولار"، وذكرت أن "الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت".

ونقلت عن مصدر لم تكشف هويته، أن "الخاطفين في بيروت ترصّدوا له بسيارتين وتنكروا بلباس عسكري".

ومن ناحيتها، أعلنت السفارة السعودية لدى لبنان في بيان، عن تلقيها "بلاغًا من ذوي أحد المواطنين (السعوديين) الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد".

وقالت: "إنها تتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين المولى عز وجل أن يعيده لذويه سالما".

جدير ذكره أنه في عام 2017، حظرت المملكة العربية السعودية سفر مواطنيها إلى لبنان لأسباب "أمنية"، ثم عادت ورفعت الحظر عام 2019.