ميسي لا يثق في برشلونة

قالت تقارير رياضية إسبانية: إن نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، لايضع في حساباته إمكانية العودة إلى صفوف برشلونة في الصيف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي لا يثق في قدرة النادي الكتالوني على تقديم عرض له يستطيع تسجيله به.

يأتي هذا بسبب تأخر موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة النادي الكتالوني المالية الخاصة بسوق الانتقالات الصيفي.

ويأتي ذلك في ظل تقدم الهلال السعودي بعرض خيالي لميسي بقيمة 500 مليون يورو سنويا (بحسب الصحيفة)، إضافة لعدة أندية أخرى.

ويسعى ميسي لحسم موقفه في أسرع وقت ممكن وهو أمر غير ممكن بالنسبة لبرشلونة.

يذكر أن نادي برشلونة طلب الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة، وإبرام صفقات.