سرايا القدس-كتيبة طولكرم: أفشلنا محاولة الاحتلال اغتيال مجاهدينا بعملية عسكرية كبيرة فجر اليوم

كشفت سرايا القدس-كتيبة طولكرم اليوم الثلاثاء 30/5/2023 فشل محاولة العدو الصهيوني اغتيال مجاهديها بعملية عسكرية كبيرة عاث خلالها فساداً في مخيم نور شمس إلا أن معية الله ويقظة مجاهدينا الأبطال كانت لهم بالمرصاد.

وقالت الكتيبة ان المجاهدين تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال وآلياته المدججة وخوض اشتباكات عنيفة محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو.

وأوضحت ان عناصرها قامت بتفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال بشكل مباشر في أكثر من منطقة وتمكنوا من استهداف تمركزات لقناصة الاحتلال التي اعتلت أسطح المنازل.

بالإضافة الى إيقاع قوات الاحتلال التي تمركزت في ساحة المخيم بحقل من النار لم تشهد له مثيل من قبل محققين إصابات مباشرة.

وعاهدت كتيبة طولكرم أهلنا وتاج رؤوسنا في مخيم نور شمس الصمود وطولكرم البطلة، بأننا لن نغادر الساح ولن نترك السلاح، وستبقى سيوفنا مشرعة للدفاع والتصدي عن مخيمنا الحبيب وشعبنا الفلسطيني.

دمتم ودام عطاؤكم فأنتم درعنا وغمد سيفنا وظهرنا الحامي الذي نستند إليه، ونشكر لكم وقفتكم وهتافاتكم وتهنئتكم بسلامة مجاهدينا في مشهد يثلج صدورنا ويفرج قلوب قوم مؤمنين.

فيما يلي نص البيان كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم

التصدي لقوات وآليات الاحتلال فجر اليوم

لا يزال مجاهدونا الأبطال يسطرون صفحات العز والفخار في وجه هذا العدو الصهيوني المتغطرس الذي يظن أنه قادر على إخماد ثورتنا ومقاومتنا.

لقد حاول العدو الصهيوني فجر اليوم اغتيال مجاهدينا بعملية عسكرية كبيرة عاث خلالها فساداً في مخيم نور شمس إلا أن معية الله ويقظة مجاهدينا الأبطال كانت لهم بالمرصاد، حيث تمكنوا بعون الله وقوته وتوفيقه من التصدي لقوات الاحتلال وآلياته المدججة وخوض اشتباكات عنيفة محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو.

وتمكن مجاهدونا من تفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال بشكل مباشر في أكثر من منطقة وتمكنوا من استهداف تمركزات لقناصة الاحتلال التي اعتلت أسطح المنازل.

كما أوقع مجاهدونا قوات الاحتلال التي تمركزت في ساحة المخيم بحقل من النار لم تشهد له مثيل من قبل محققين إصابات مباشرة.

إننا نعاهدكم يا أهلنا وتاج رؤوسنا في مخيم نور شمس الصمود وطولكرم البطلة، بأننا لن نغادر الساح ولن نترك السلاح، وستبقى سيوفنا مشرعة للدفاع والتصدي عن مخيمنا الحبيب وشعبنا الفلسطيني.

دمتم ودام عطاؤكم فأنتم درعنا وغمد سيفنا وظهرنا الحامي الذي نستند إليه، ونشكر لكم وقفتكم وهتافاتكم وتهنئتكم بسلامة مجاهدينا في مشهد يثلج صدورنا ويفرج قلوب قوم مؤمنين.

عملياتنا مستمرة وجهادنا ماض

سرايا القدس - كتيبة طولكرم