هجوم روسي مكثف على كييف

شنت القوات الروسية هجوماً مكثفاُ، صباح اليوم الثلاثاء، على العاصمة الأوكرانية كييف بالطائرات المسيرة، حيث دوت سلسلة انفجارات قوية في عدد من أحياء المدينة.

بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، فقد قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون بجروح خلال الهجوم الروسي الذي استهدف كييف بعدد كبير من الطائرات المسيرة،

وقال كليتشكو: "إن القوات الروسية شنت على كييف "هجوما ضخما" بالمسيرات، ما أسفر "مقتل شخص، ونقل امرأة مسنّة إلى المستشفى، وعلاج مصابَين آخرَين في عين المكان".

ومن جانبها، قالت الإدارة العسكرية والمدينة للعاصمة: "إن إصابة الشابة "متوسطة" الخطورة، وقد نجمت عن سقوط حطام على حي هولوسييفسكي في جنوب العاصمة".

وبحسب كليتشكو، "فإن الهجوم أسفر عن تضرر مبنى مؤلف من طبقات عدة في حي هولوسييفسكي".

وقال رئيس البلدية مخاطبا سكّان العاصمة: "إنه هجوم ضخم. احتموا!".

وكانت دوت صافرات الإنذار طوال الليل في كييف، وكذلك في تشيركاسي، وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها قصفت ليلا "مطارات" في أوكرانيا، و"دمّرت" كلّ أهدافها.

وقال البيان الروسي: ""دمرت كل الأهداف المحددة"، من دون أن يحدد مواقع الضربات.

وأضاف: "أُصيبت مواقع قيادة ومراكز رادار ومعدات طيران ومنشآت مستخدمة لتخزين أسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية".

جدير ذكره أنه يأتي هذا الهجوم على كييف غداة هجوم ليلي مماثل استهدف العاصمة الأوكرانية، كما يأتي الهجوم بعد ساعات من قصف صاروخي روسي استهدف المدينة في وضح النهار، على غير عادة، وأثار حالة من الذعر في صفوف السكان الذين هرعوا إلى الملاجئ ومحطات المترو للاحتماء منه.