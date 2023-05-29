تكبيرات العيد mp3- تكبيرات العيد من الحرم المكي كاملة mp3، تكبيرات عيد الأضحى سنة مؤكدة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يبحث العديد من المسلمين عن تكبيرات عيد الأضحى المبارك كاملة بصوت مؤذني الحرم المكي 2023م، لهذا متابعين الكرام وضمن خطة عيد الأضحى المبارك سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تكبيرات العيد مكتوبة و تكبيرات العيد مباشر، وذلك من باب تسهيل الوقت والجهد من قبل متابعين الكرام عبر محرك قوقل وغيرها التي رصدها فريق العمل .

تكبيرات العيد مكتوبة

و يُسنُّ التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ، فإن التكبير في العشر من ذي الحجة مشروع، يسن للإنسان في عشر ذي الحجة أن يكثر من التكبير فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وبعض العلماء يقول: تكبر ثلاثاً فتقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

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الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فإن التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات محفوظ من فعل الصحابة ، وعمر ، وجماعة من الصحابة، ويروى عن النبي ﷺ لكن في إسناده فيه ضعف، وهكذا التكبير في عشر ذي الحجة من أولها، كله مشروع، وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس لتكبيرهما، وكان الصحابة وعمر، وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس ابتداءً من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وكان عمر  يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره، فالتكبير مشروع، وليس بواجب، ولكنه سنة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق مطلق، ومقيد، بعد الصلوات، وفي بقية الزمان من الليل، أو النهار يشرع التكبير. أما في اليوم الثامن، وما قبله من ذي الحجة، فهو تكبير مطلق لا مقيد بالصلوات بل مطلق، من أول ذي الحجة إلى نهاية ليلة التاسعة من ذي الحجة هذا مطلق، يكبر الإنسان في الطريق، وفي بيته، وعلى فراشه، وهكذا في الأيام الأخيرة من يوم عرفة، وما بعده يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد، وفي الأسواق، وأدبار الصلوات الخمس في الخمسة الأخيرة يوم عرفة وما بعده، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة فقط.

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المقدم: جزاكم الله خيراً، يسأل عن صيغته لو سمحتم؟

الشيخ: الصيغة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شفعاً، وكان بعض الصحابة يأتي بها وتراً: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كله طيب سواء أتى ..... شفعاً أو وتراً، ومن ذلك: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، كل هذا وارد في الآثار عن الصحابة وفي الأثر المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً بالنسبة للتكبير في المساجد هل يكبر أحد الناس ويكبر الناس بعده؟

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الشيخ: كل يكبر على حسب حاله، ما في تكبير جماعي، هذا يكبر وهذا يكبر ولا يشرع التكبير الجماعي، الجماعي غير مشروع ولكن كل يكبر على حسب حاله وإذا صادف صوته صوت أخيه فلا يضر ذلك، أما عن تنظيم التكبير من أوله إلى آخره يشرعون جميعاً وينتهون جميعاً فهذا لا أصل له. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً.

تكبيرات العيد من الحرم المكي كاملة mp3

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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تكبيرات العيد عرفات

وينتظر المسلمون وقفة عرفة 1444- 2023، باعتبارها مناسبة خاصة، إذ يتقرب العبد فيها لله سبحانه وتعالى، بالصلاة والدعاء، ومن السنن المؤكدة في يوم عرفات، الصيام، لمن لم يحالفه الحظ في تأدية مناسك الحج، ومن المقرر أن يأتي يوم عرفات 2023 الموافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023