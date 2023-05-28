متى موعد عيد الأضحى 2023.. كم باقي على عيد الأضحى؟

يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن الأيام المتبقية لقدوم عيد الأضحى المبارك 2023، وهو من المناسبات العظيمة لدى المسلمين في مختلف دول العالم، والذين يحيون أهم شعائره وهي حج بيت الله الحرام والأضحية.

وبدورنا نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم تحديثات للمتابعين بالمدة المتبقية لحلول عيد الأضحى وموعده بحسب الحسابات الفلكية للعديد من الدول العربية، وهنا نقدم لكم في هذا المقال، متى موعد عيد الأضحى؟ وكم يوم باقي؟

متى عيد الأضحى 2023؟

وفي مقالنا متى موعد عيد الأضحى 2023، وبما أن التاريخ اليوم الأحد 28/5/2023م، يكون أول أيام عيد الأضحى 2023 في العديد من الدول العربية، هو يوم الأربعاء بتاريخ 28-06-2023، والذي يصادف 1444-12-10 هجري العاشر من ذي الحجة.

كم باقي على عيد الأضحى 2023؟

ووفقاً للحسابات الفلكية ونحن اليوم بتاريخ 28-5-2023، من المقرر أن يأتي يوم عرفات 2023 الموافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، ولذلك فإن عيد الأضحى المبارك 2023- 1444 باقي لقدومه 30 يوماً بالتمام والكمال، وتقبل الله منكم صالح الأعمال والطاعات.





أدعية استقبال العيد

ونقدم لكم أهم أدعية استقبال العيد، وهي كما يلي:

"اللهم بعدد من سجد لك في الليل والنهار والسماء والأرض، أسعد أحبتي بالعيد وأعده عليهم باليمن والبركات"

"اللهم يا من بيده تدبير الأمور يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، وبارك لي ولمن يدور في بالي ذكرهم وتب علي وعلى من ترتاح روحي لوصلهم، وتقبل صالح أعمالي وأعمالهم وطاعتي وطاعاتهم"

" أللهم واجعلني من أهل التوحيد والايمان بك، والتصديق برسولك والائمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين"

"اللهّم لا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمّتك نصبًا وأمهلني وأقل العثرات عن طريقي، اللهم لا تبتليني ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرعي لك، اللهم اجبرني جبرا يليق بك يا أكرم الأكرمين"





