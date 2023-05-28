الاحتلال يعلن إجــراء مناورة في مقر "الكرياه".. وهذه تفاصيلها

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد 28-5-2023، عن إجراء مناورة في مقر "الكرياه" في مدينة "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن مناورة عسكرية ستجري بقاعدة مقر وزارة الجيش "الكرياه" يوم غدٍ الاثنين من الساعة 11:00 حتى 14:00 ويوم الثلاثاء من الساعة 9:30 إلى 11:30 سيتخللها سماع أصوات انفجارات في القاعدة".

وأضاف متحدث الجيش: "في يوم الثلاثاء الساعة 09:30 سيتم تفعيل صفارات الإنذار".

جدير ذكره أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب الأمني في المنطقة الشمالية وعلى الحدود مع لبنان وسوريا بعد المناورات التي أجرتها المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مؤخراً، والتي أظهرت حالة الجهوزية لدى المقاومة بالمنطقة.