فيرمينو على أبواب "ريال مدريد"

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول هذا الموسم، وزعمت تقارير بأن ريال مدريد يطارده، لكنه يؤجل الرد على الميرنجي بسبب رغبته في الانتقال إلى برشلونة.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "روبرتو فيرمينو أحد الأسماء التي يدرس ريال مدريد التعاقد معها بالفعل، لكن لا توجد أي مفاوضات حتى الآن".



وأضاف خبير الانتقالات: "اهتمام ريال مدريد بضم فيرمينو يتوقف عند إجراء النادي الملكي مناقشات داخلية حول الصفقة".



واختتم: "فيرمينو واحد من 4 أو 5 أسماء يدرسها ريال مدريد في مركز رأس الحربة، تضم قائمة الخيارات أنواع مختلفة من اللاعبين".