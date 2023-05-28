كم يوم باق لعيد الأضحى المبارك 2023 ، مع اقتراب حلول شهر ذو الحجة يترقب المجتمع الإسلامي عيد الأضحى المبارك، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران، الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت فلسطين المحتلة يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444 هـ الموافق 16 يونيو 2023 وفق الحسابات الفلكية، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم تفاصيل بشأن كم يوم باق لعيد الاضحى المبارك .

كم يوم باق لعيد الأضحى 2023

الخبير في علم الفلك الدولي والأرصاد الجوية وليد الحقيل في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام عربية، بأن موعد عيد الأضحى 2023 فلكيا سيكون الأربعاء الموافق 28 يونيو / حزيران القادم.

وتكون وفق الحسابات الفلكية غرة شهر ذو الحجة 1444 هـ فلكيًا يوم الإثنين 16 يونيو 2023، وتكون وقفة عرفات لعام 1444 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وعليه يكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا

‎وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن موعد وقفة عرفات 2023/1444 وعيد الأضحى فلكيًا، من خلال الدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، حيث أشار المعهد إلى أن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون طبقًا للآتي:

- غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكيًا توافق يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 م.

- وقفة عرفات 1444هـ، 9 ذو الحجة 1444هـ فلكيًا توافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

- عيد الأضحى المبارك 10 ذو الحجة 1444 هـ فلكيًا توافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

ويعد الحج لبيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة

مناسك الحج بالترتيب

وتبدأ مناسك الحج كما حددتها دار الإفتاء وفقا للترتيب التالي:

-الإحرام من الميقات

هو أن ينوي الحاج الإحرام ،الدخول في نسك الحج- بِقَلبِهِ، مستحضرًا النية.

وفيما يتعلق بالميقات المكاني للإحرام فهي بحسب البلد كالآتي:

ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة.

ميقات أهل الشام والمغرب ومصر: الجحفة.

ميقات أهل اليمن: السعديّة.

-طواف القدوم

طواف القدوم سنّة من سنن الحج حسب قول الجمهور، ويسمى بطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحيّة

-السعي

وتكون صفة السعي بارتقاء الحاج إلى الصفا ليبدأ السعي، ويكون مستقبلًا الكعبة، ويوحد الله -تعالى- ويكبّره، ثم يتّجه إلى المروة بالمشي المعتاد.

-يوم التروية

يصادف يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ويستحب للحاج أن يخرج من مكة المكرمة إلى منى في يوم التروية، فيُصَلِّي بِمِنى خَمْسَ صلواتٍ هي: الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْفَجْرُ، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، ويبيت بها ليلة عرفة، ثم يسير الحجاج من منى إلى عرفة سيرًا على الأقدام بعد طلوع شمس عرفة.

-الوقوف بعرفة

حكم الوقوف بعرفة وشروطه الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج لا يتمّ الحج إلّا به، وذلك باتّفاق الأئمّة الأربعة، فقد ثبتت ركنيّته بالسنّة والإجماع.

الوقت: ويوافق اليوم التاسع من ذي الحجّة وليلة العاشر من ذي الحجّة إلى طلوع الفجر، فمن فاته يوم عرفة أو تأخّر عنه فقد فاته الحج،

-المبيت بمزدلفة

حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة؛ والمأزم هو الطريق بين الجبلين، وقرب مُحسّر يمينًا وشمالًا، متوسطة ما بين عرفة ومنى.

-رمي جمرة العقبة

تسمّى بالجمرة الكبرى، وتقع في آخر منى تجاه مكة، واتّفق الفقهاء على أنّ رمي الجمرات واجب من واجبات الحج

-ذبح الهدي

-التحلل من الإحرام

-طواف الإفاضة

وقت طواف الإفاضة ويسمّى بطواف الزيارة؛ وهو ركن من أركان الحج باتّفاق المذاهب الأربعة

-رمي الجمرات

اتّفق الفقهاء على أنّ رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، ومن تركها يلزمه دم -ذبح هدي- لتركه واجباً من واجبات الحج

-طواف الوداع

يسمّى طواف الصّدر، وطواف آخر العهد، وسبب تسميته بذلك لأن الحاج يودّع به البيت الحرام، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه واجب، ووقته يكون عقب انتهاء الحاج من جميع مناسك الحج،