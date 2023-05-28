سعر صك الأضحية في الحج 2023، مع اقتراب موسم الحج يبحث عنه آلاف من الحجاج الفلسطينيين ممن كتب الله لهم أداء الفريضة هذا العام، فالحج المبرور هو أفضل الأعمال في الإسلام بعد الجهاد في سبيل اللهوقد حددت المملكة العربية السعودية سعر صك الأضحية للحجاج في العام الحالي، ويبلغ 720 ريال سعودي، ويمكن الحصول على صك الهدي أو الأضاحي من خلال منصة إحسان أو منصة الراجحي.

سعر صك الأضحية في الحج 2023

ويتجمع حشد من الحجاج لشراء قسائم الهدي والفدية وكذلك الأضحية والصدقة من منافذ تبيع صكوك مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" المنتشرة في محيط الحرم المكي، في خطوة أساسية لإتمام شعائرهم قد تساعد أيضاً في التخفيف من حدة أزمة الجوع التي تدق أجراس الخطر في العالم.

ويشتري الحاج سنداًَ أو أكثر بعدد الأغنام التي يرغب في شرائها، وبإمكانه الذبح بنفسه أو تحت إشرافه، ثم تتولى إدارة أضاحي إتمام عملية التجميد والتغليف والتوزيع في ثمانية مجمعات تمتد على أكثر من مليون متر مربع في مكة.

تأسس مشروع أضاحي عام 1983 ويقوم على إدارته البنك الإسلامي للتنمية وتشرف على أعمال المشروع لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية في المملكة.\

كيف جاء سعر صك الاضحية 2023

وخلال نحو 40 عاماً، استفادت 30 دولة تقريباً من اللحوم التي وزعها المشروع، وهو الجهة الوحيدة في المملكة التي تتعامل مع ذبائح الحجيج، من بينها العراق وسورية ولبنان وفلسطين والسودان وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مجموعة من الدول الأفريقية

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن الوزارة أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بموسم الحج لهذا العام 2023م، في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وأي عقبات محتملة ستعمل الوزارة على إنهائها في الأيام المقبلة مشيراً إلى عدد الحجاج لهذا العام 2508 حاجِ وحاجة.

وأكد وزير الأوقاف أن قافلة الحجاج الأولى لدولة فلسطين ستخرج من قطاع غزة يوم الاثنين 12/6/2023م، عبر معبر رفح البري، وبعد ذلك سيكون خروج قوافل الحج على التوالي أيام 13-14-15يونيو.