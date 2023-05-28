موعد عيد الأضحى 2023 فلكيا في فلسطين والسعودية- متى عيد الأضحى 1444، بدأ العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك 1444- 2023، إذ لم تبقى الكثير من الأيام ليستقبل المسلمون عيدهم الثاني بعد أن حل عليهم عيد الفطر السعيد، لذلك يتساءل المسلمون في جميع أنحاء العالم عن موعد قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2023- 1444 هجري، وهو ما سنوضحه في هذه المقالة.

العد التنازلي لعيد الأضحى 1444- 2023

العد التنازلي لعيد الأضحى 1444- 2023، يبحث المسلمون عن موعد وتاريخ عيد الأضحى المبارك 2023 وفقاً للتقويم الميلادي، إذ إنه يحل علينا بتاريخ 10 من ذي الحجة من كل عام، ويتحضر معظم المسلمون في كل عام لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023، قبل حلوله بأيام عيدة خاصة فئة وشرائح التجا وأصحاب محال الملابس والحلويات، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا 2023- 1444 خلال هذه المقالة.

بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك 2023

بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك 2023، جرت العادة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم على البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك وموسم الحج ووقفة عرفة، وذلك بعد الانتهاء من الاحتفال بعيد الفطر السعيد، إذ إن عيد الفطر يأتي في الفاتح من شهر شوال، بينما يحل عيد الأضحى المبارك 1444- 2023، ومع حلول شهر ذي القعدة يزيد البحث عن موعد قدوم عيد الأضحى المبارك 2023.

متى يبدأ عيد الأضحى المبارك 2023

متى يبدأ عيد الأضحى المبارك 2023، في هذه المقالة، سنوضح لكم موعد قدوم عيد الأضحى 1444 هـ، إذ إنه وطبقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعه الفلكي العربي، فإن وقفة عرفات لعام 1444هـ ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023م، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم في هذه المقالة، موعد عيد الأضحى 2023 فلكيا في فلسطين والسعودية- متى وقفة عرفة 2023- 1444.