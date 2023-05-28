إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال أسير محرر من الضفة المحتلة

أُصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأحد 28 مايو 2023، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، واُعتقل أسير محرر من بلدة صيدا شمالاً.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار مطاطي بالرأس، تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، إذ وصفت إصابته مستقرة.

كما داهمت قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية عدداً من منازل المواطنين في حارة الربايعة، وقامت بتفتيشها، وإخضاع سكانها للاستجواب، عرف من أصحابها: مسعود أبو زنط.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الأشقر (47 عاماً)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلد صيدا.