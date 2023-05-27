طائرتان مسيرتان تشنان هجومًا على مبنى لخط أنابيب في روسيا

وقع انفجار، اليوم السبت، في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع روسيا البيضاء ألحق أضرارًا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب لنقل الغاز والنفط، بحسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام روسية.

وقال حاكم منطقة بيسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، في تصريح صحفي: إن " الانفجار الذي وقف في المبنى الإداري في منطقة بيسكوف الروسية القريبة من الحدود مع بيلاروسيا، لم يسفر عن وقوع قتلى وإصابات".

وأضاف فيديرنيكوف، أن الهجوم كان باستخدام طائرتين مسيرتين.

يُشار إلى أن خطوط الانابيب الروسية "نورد ستريم" و"نورد ستريم2"، تعرضت في شهر في أيلول/سبتمبر 2022، لسلسلة تفجيرات كبيرة.