ما هي أهم فوائد الشاي الأخضر؟

يبحث الكثير من المتابعين عن فوائد الشاي الأخضر، الذي يحتوي على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية للجسم.

وبحسب العديد من الأطباء، فإن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، والتي من أهمها: فيتامينات المجموعة ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة النصائح الطبية التي تهم المتابعين ويبحثون عنها، وهنا نقدم لكم فوائد الشاي الأخضر، وهي كما يلي:

- المساهمة في خفض الوزن

من فوائد الشاي الأخضر أنه قد يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يساعد في خسارة الوزن.

وتعتبر العوامل المسؤولة عن زيادة عملية التمثيل الغذائي في الشاي الأخضر هي على الأرجح مادة الكافيين ومادة البوليفينول الموجودة في أوراق الشاي.

- حماية الجلد من التصبغات والتجاعيد

مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر جعلته مساهمًا جيدًا في حماية الجلد من تأثيرات أشعة الشمس، وذلك عبر تحييد الجذور الحرة التي تنتجها الشمس مما يُسبب شيخوخة الجلد.

- الحد من ارتفاع ضغط الدم

وُجد أن الشاي قد يوفر الحماية ضد تطور ارتفاع ضغط الدم، إذ إن مكونات الشاي الأخضر وخاصةً البوتاسيوم يُساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ويجعلها تضخ الدم بشكلٍ أفضل.

الشاي الأخضر قد يُساهم في خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وهذا يحد من الإصابة بأمراض القلب.

- تعزيز صحة الأسنان

شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا قد يحافظ على صحة الأسنان، وقد يمنع أمراض اللثة التي تُسبب فقدان الأسنان في سن الشيخوخة.

تجدر الإشارة إلى أنه ينخفض لدى الأشخاص الذين شربوا ما لا يقل عن كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا خطر فقدان 19% من أسنانهم مقارنةً بالذين لم يشربوا الشاي الأخضر كل يوم.

- تحسين الذاكرة

يُساهم الشاي الأخضر في تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ، وهذا بسبب محتواه من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعمل على إرخاء العضلات وزيادة الشعور بالهدوء، وتحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.

- المساهمة في تقليل نزلات البرد والإنفلونزا

وُجد أن في الشاي الأخضر مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة التي قد تُساهم في تعزيز نظام المناعة، وهذا قد يُقلل من خطر نزلات البرد أو الإنفلونزا بنسبة 23% ويقلل من مدة المرض بنسبة 36%.

كما أن البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر قد يساهم في الحد من تكاثر فيروس الإنفلونزا.

- المساهمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

من أبرز فوائد الشاي الأخضر المنتشرة أنه قد يحد من احتمالية الإصابة بأنواع السرطانات، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.