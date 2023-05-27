كلوب: صلاح لن يرحل عن ليفربول

أكد يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه ليس لديه مخاوف من أن النجم المصري محمد صلاح، يتطلع إلى الرحيل هذا الصيف.

وكان غرد اللاعب صلاح بأنه "لا توجد أعذار" لفشل ليفربول في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا".

وأصر كلوب على أن هدافه، الذي ساهم في 30 هدفا في البريميرليغ، كان "يعبر عن أسفه فقط للمشجعين" بسبب تدني إنجازهم الجماعي هذا الموسم.

ووقع محمد صلاح عقدًا جديدًا مع ليفربول خلال الصيف الماضي.

وشدد كلوب على أن صلاح يحب الحياة في آنفيلد، بينما هو مصمم على أن يكون لديه فريق من اللاعبين الذين يرغبون في التواجد هناك، بغض النظر عن البطولة الأوروبية التي يتواجدون فيها.

وقال مدرب ليفربول: "لا تقلقوا، "حيال ذهابه"، ومن الواضح أنه يحب التواجد هنا، وكان "مو" جزءًا مما قال في اعتذاره.. إنه يعتذر عما فعلناه وليس الاعتذار عما فعله الآخرون.. كل شيء بخير".

وأضاف كلوب "إذا جاء أحد اللاعبين إلي، وقال ’لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر‘.. سأقوده إلى النادي الآخر بنفسي. كنت سآخذ مفتاح السيارة، وأقول له "تعال إلى السيارة، أين تريد أن تذهب؟ أنا سأقودك بنفسي"، وفق ما نقلت عنه الصحافة البريطانية.

جدير ذكره أن صلاح هداف ليفربول هذا الموسم لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي مساء الخميس للتعبير عن إحباطه، بينما كان مشجعو مانشستر يونايتد يحتفلون بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا على ملعب "أولد ترافورد".