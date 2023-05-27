مداهمات واعتقالات في صفوق المواطنين في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم السبت 27/5/2023 ، حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان بعد مداهمة واسعة لمنازل المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وافاد مراسلنا ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين ودهمت منزل الأسير المحرر فادي زكارنة واستجوبت عائلته لبعض الوقت.

وقبل الانسحاب من المكان اعتقلت قوات الاحتلال الأسير “زكارنة” ونقلته إلى أحد مراكزها للتحقيق معه.

شهود عيان اوضحوا ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وشرعت في دهم عدد من منازل المواطنين وتخريب محتوياتها.

وخلال عملية اقتحام المخيم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم أبو علفة واقتادته إلى جهة مجهولة للتحقيق معه بحُجة أنه مطلوبٌ لديها.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الاحتلال اعتقل الشاب عادل أبو الليل خلال اقتحام لمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

فيما تُواصل قوات الاحتلال اعتقال الشاب أنس أبو جمعة بعد اعتقاله ليلة الجمعة خلال تواجده في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

كما تستمر في التحقيق مع شابين من مدينة طوباس أحدهما أسير محرر بعد اعتقالهما خلال مرورهما عبر أحد الحواجز العسكرية قُرب مدينة أريحا.

وذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ياسر مساعيد، والشاب صدقي يوسف أبو الشايب، أثناء مرورهما عبر حاجز للاحتلال قرب أريحا الليلة الماضية”.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الشّبان على حاجز حوارة جنوب نابلس وشرعت في استجوابهم والاعتداء عليهم.