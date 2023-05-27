"حزب الله" ينفذ اليوم مناورة تحاكي "تحرير فلسطين" و"اسرائيل" تستنفر

من المقرر أن تعقد المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم السبت 27-5-2023، مناورة بعنوان "الفتح المبين" وستحاكي مشهدية تحرير فلسطين.

وذكرت مصادر مقربة من "حزب الله"، بأن هناك مناورة جديدة لحزب الله اليوم السبت في منطقة جبل عامل وستحمل عنوان "الفتح المبين" وستحاكي مشهدية تحرير فلسطين.

وبحسب القناة الـ13 العبرية، فأن هناك حالة تأهب قصوى في صفوف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على الحدود الشمالية خوفاً من التصعيد مع لبنان.

وكانت نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مناورة ضخمة بالنيران الحية، في الـ21 من الشهر الجاري، وتم خلالها عملية تفجير للجدار الفاصل واقتحام الحدود ومحاكاة أسر جنود "إسرائيليين".