 الأسير أحمد إبراهيم يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 27 مايو 2023، بأن الأسير المجاهد أحمد داود سلمان إبراهيم "عايش" (51 عامًا) من بلدة إرطاس بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، أنهى احدى وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثاني والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/05/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وبعد أن قدم محاميه استئنافًا على الحكم قررت المحكمة الصهيونية تخفيض حكمه إلى (25) عامًا.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد إبراهيم ولد بتاريخ 02/07/1972م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.