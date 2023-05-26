الاحتلال يسارع إلى تدابير أمنية بمستوطنة "كوخاف يعقوب"بعد إصابة طفلة بالرصاص

سارع الاحتلال إلى اتخاذ تدابير أمنية في مستوطنة "كوخاف يعقوب" بعد ورود بلاغ حول إصابة طفلة (9 سنوات) برصاصة طائشة، مساء اليوم الجمعة.

وفور ورود البلاغ حول إصابة الطفلة برصاصة طائشة في كتفها دوّت صافرات الإنذار في المستوطنة بادعاء دخول فلسطينيين إلى المستوطنة.

إلى ذلك، طالبت الجبهة الداخلية المستوطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها، فيما جاء عنها بعد ذلك "لا يدور الحديث عن عملية أمنية، بإمكان السكان (المستوطنون) الخروج من المنازل والتحرك من دون تقييدات".

كما شرعت قوات الاحتلال بأعمال بحث في المنطقة في أعقاب إصابة الطفلة، فيما فندت إمكانية دخول فلسطينيين إلى المستوطنة.

وتأتي إصابة الطفلة، في الوقت الذي تتواصل فيه اعتداءات وهجوم المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجراح، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال ومستوطنيه، الذين هاجموا مزارعين وأحرقوا 5 مركبات بين قريتي ترمسعيا والمغير، شرق رام الله.

وصباح اليوم، استشهد الشاب علال خليل قيسية (28 عاما) برصاص مستوطن في مستوطنة "تينا عومريم" جنوب الخليل.

وحسب ادعاءات الاحتلال، فإن شابا فلسطينيا "كان يحمل سكينا" تسلل إلى المستوطنة، إذ أطلق مستوطن في فرقة مسلحة بالمستوطنة النار عليه، بادعاء أنه حاول طعن مستوطنين قرب كنيس.