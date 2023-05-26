حركة المجاهدين تنعي الشهيد علاء قيسية

نعت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الخميس، الشهيد علاء خليل قيسية، والذي ارتقى برصاص مستوطن، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن العمليات البطولية هى الخيار الأنجح لدحر المحتل وان دماء الشهداء الأبرار في ضفة المجد ستبقى نبراساً للشعب الفلسطيني المرابط الذي لا يقبل بوجود الاحتلال على أرضه ويرفض مخططاته ومؤامراته الخبيثة.

ودعت الى تصاعد المزيد من العمليات التي تستهدف الجنود والمغتصبين الصهاينة، التي تؤكد تمسك شعبنا بخيار المقاومة الذي يفضح العجز الصهيوني امام الإرادة الفلسطينية